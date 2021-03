Fonsi Nieto se ha sometido a un test de 'Jugones' sobre el mundial de MotoGP, que arranca este fin de semana en Catar. Y lanza un reto: "Si acierto todas me invita Josep Pedrerol a cenar, si no acierto ninguna le invito que siempre me invita a el".

¿Piloto favorito para ganar el Mundial de MotoGP?: "Joan Mir".

¿Ganador del Mundial?: "Fabio Quartararo".

¿La gran decepción? "Va a dejar de hablarme alguno, así que no voy a contestar", ríe Nieto.

¿Piloto revolución?: "Jack Miller".

¿Equipo revolución?: "Aprilia".

¿Equipo más decepcionante?: "KTM".

¿Mejor español?: "Mir".

¿Ganará Márquez algún gran premio? "Sí", responde rotundo.

¿Y Valentino Rossi?: "Podios sí, victorias va a ser difícil".

¿Posición de Márquez?: "Tercero".

¿Posición de Rossi? "Décimo", finaliza.