La muerte de Diego Armando Maradona ha sacudido al mundo entero, especialmente el del fútbol, pero el argentino tenía otras aficiones en las que también ha dejado huella.

Maradona era un gran aficionado de los deportes de motor y en más de una ocasión visitó la Fórmula 1, MotoGP y el Mundial de Rallies. Incluso le invitaron a conducir un monoplaza de Williams en 1987, aunque sus compromisos con el Napoli se lo acabó impidiendo.

Fórmula 1

En 1995 coincidió con Michael Schumacher y Niki Lauda en el Gran Premio de Mónaco, aunque siguió yendo a verlos siempre que podía. Jean Todt, presidente de la FIA, ha también ha despedido a Maradona recordándole en una de sus visitas al Káiser.

"Mónaco 2005, un momento memorable con dos leyendas" ha publicado en sus redes.

Fernando Alonso compartió en febrero de 2014 un partido de fútbol con Maradona en Dubai, y el asturiano ha querido recordarlo en sus redes.

También lo han despedido otros pilotos como Carlos Sainz o Antonio Giovinazzi, que escribía: "La magia del fútbol en un solo pie, el zurdo, que transformó sueños en realidad".

MotoGP

Desde MotoGP también han llorado su perdida. Valentino Rossi compartía unas imágenes donde el 'Diez' llegaba al box de Yamaha mientras todos gritaban su nombre. Y es que en 2008 celebró junto a al 46 la victoria del italiano en el Gran Premio de San Marino, donde aseguró que era "fantástico volver a Italia y ver a Valentino": "¡Él es una parte destacada de la historia de este deporte y no me quería perder esto! Me siento muy feliz de estar aquí, es algo que he esperado durante mucho tiempo".

Diez años después en el GP de Argentina, Rossi ganó la carrera y se puso la camiseta de Maradona para celebrarlo.

Los hermanos Márquez también lo despedían en sus redes

WRC

Su pasión también llegaba hasta el Mundial de Rallies donde visitó en una ocasión a Sebastian Loeb y a Dani Sordo.

Carlos Sainz no ha querido ser menos y lo despedía desde su Twitter.