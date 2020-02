Mientras Fernando Alonso busca una solución de cara a 2021 para poder volver a correr en Fórmula 1, sigue con su objetivo de conseguir la Triple corona y para ello necesita ganar las 500 millas de Indianápolis. Todo apuntaba a que correría con Andretti, pero un giro inesperado de Honda, le ha cerrado las puertas.

Desde Honda Performance Development solicitaron a la sede central de la empresa en Tokio que anulasen la contratación del piloto asturiano, pero esto no solo implica que no pueda correr con Andretti, sino que el veto le impide estar en cualquier equipo que tenga como proveedor a la marca nipona. Esto es un problema, ya que de los 16 equipos que compiten en Indianápolis, ocho tienen un motor Honda.

Ahora Alonso tiene que buscar otra solución y una de ellas puede ser volver a correr con McLaren. El renombrado equipo Arrow McLaren SP, acaba de presentar el coche con el que se enfrentarán a la IndyCar. Un nuevo proyecto fruto de la unión de los de Woking, el equipo Schmidt-Peterson y su patrocinador Arrow.

El proyecto solo consta de dos coches para los pilotos Patricio O'Ward y Oliver Askew, vigente campeón de la Indy Lights. Sin embargo, no descartan construir un tercer coche para que Fernando Alonso pueda competir el 24 de mayo en las 500 millas.

Zak Brown, CEO de McLaren, ya se lo ha ofrecido a Fernando, y no es el único, puesto que Schmidt Peterson ya confesó que "los aficionados de la IndyCar se merecen y necesitan ver a Fernando Alonso, yo como aficionado también quiero verlo".

De momento no hay nada seguro, desde Arrow MclAren están centrados en explotar a sus pilotos oficiales, pero el giro que dio Honda respecto a Alonso, no se lo esperaban y estarían encantados de contar con un piloto como él. "Fernando Alonso es un talento increíble", afirmó. Y no es el único, puesto que Chevrolet, proveedor del motor, también estaría interesado en tener al asturiano en uno de sus equipos.

A pesar de que esta sea la opción más factible, no es la única. Alonso tiene estas seis opciones más:

Carlin : fue el equipo que la pasada temporada apoyo a McLaren en su desastroso intento por correr las 500 millas de Indianápolis con Alonso.

: fue el equipo que la pasada temporada apoyo a McLaren en su desastroso intento por correr las 500 millas de Indianápolis con Alonso. Ed Carpenter Racing : la escudería ya ha asegurado que correrán con tres coches pilotados por Rinus VeeKay, Conor Daly y el propio propietario, Ed Carpenter. Por ello es poco probable que pongan un cuarto coche para Fernando.

: la escudería ya ha asegurado que correrán con tres coches pilotados por Rinus VeeKay, Conor Daly y el propio propietario, Ed Carpenter. Por ello es poco probable que pongan un cuarto coche para Fernando. A.J. Foyt Racing: este equipo también tiene ya tres pilotos y no ha dado señales de plantearse fichar a nadie más. De hecho, su proyecto del año pasado contó con solo dos conductores. En esta temporada contarán con Sébastien Bourdais y Dalton Kellett y Tony Kanaan.

este equipo también tiene ya tres pilotos y no ha dado señales de plantearse fichar a nadie más. De hecho, su proyecto del año pasado contó con solo dos conductores. En esta temporada contarán con Sébastien Bourdais y Dalton Kellett y Tony Kanaan. Dreyer & Reinbold Racing : no tienen un proyecto completo de cara a la IndyCar, solo correrán algunas carreras, las cuales aún no han confirmado todas, de momento solo estarán presentes en San Petersburgo, Toronto e Indianápolis. Lo que tampoco han confirmado sus pilotos, a pesar de que en sus planes cuenten con dos, por el momento solo hay uno seguro y es Sage Karam.

: no tienen un proyecto completo de cara a la IndyCar, solo correrán algunas carreras, las cuales aún no han confirmado todas, de momento solo estarán presentes en San Petersburgo, Toronto e Indianápolis. Lo que tampoco han confirmado sus pilotos, a pesar de que en sus planes cuenten con dos, por el momento solo hay uno seguro y es Sage Karam. DragonSpeed : es otro equipo que propone un programa parcial. Quieren disputar seis carreras este año y solo tienen un piloto confirmado: "Puede que corramos con otros pilotos del mismo nivel de Ben, quizás con más experiencia en IndyCar, durante el año".

: es otro equipo que propone un programa parcial. Quieren disputar seis carreras este año y solo tienen un piloto confirmado: "Puede que corramos con otros pilotos del mismo nivel de Ben, quizás con más experiencia en IndyCar, durante el año". Juncos Racing: este conjunto todavía no ha confirmado ninguna carrera y ningún piloto.

Lo que queda claro es que a Fernando lo quieren en Arrow McLaren. Ahora la pregunta es si él, después de romper su contrato como piloto probador en la Fórmula 1 y sobre todo tras el desastre del año pasado, está interesado en volver a correr con ellos.