Sin medias tintas, nada más bajarse de la moto después del Gran Premio de Qatar, Jorge Martín explotó contra los neumáticos por su mala salida en la penúltima carrera de la temporada.

"No sé qué ha pasado. En la salida he sido el único piloto que se ha deslizado, algo que no suele pasar cuando la pista está limpia. A partir de ahí he intentado recuperar alguna posición, pero me caía en cada curva, no podía pilotar", explicó.

Su décimo puesto le complica muchísimo sus opciones de ganar el Mundial, y sobre ello le preguntaron a Marc Márquez, que no 'compró' el discurso de su compatriota: "Puede ser un neumático muy bueno pero si tú a principio de carrera lo sobrecalientas, ya no sirve para toda la carrera".

El octocampeón del mundo analizó lo ocurrido en 'Dazn': "Ya en la salida he visto que ha fallado, pero yo no me atrevo a decir que ha sido el neumático, el piloto, el equipo o la moto sin saber. Lo que está claro es que ha perdido puntos y ahora tiene que sacar su mejor versión para intentar ganar las dos carreras que le quedan en Valencia y de esta manera tenga más posibilidades de recortar".

Sea como fuere, no vio al mismo Martín que siempre ha estado arriba durante la temporada: "Él sufría. Simplemente, cuando no te encuentras, no te encuentras. No era el Martín de siempre. He hecho muchas vueltas este año detrás de Martín, detrás de Pecco pocas vueltas, las que duraba porque siempre han tenido un nivel muy alto y han ido mucho más rápido que nosotros".

"Hoy Martín estaba sufriendo, no giraba de la misma manera, no llevaba la misma velocidad, luego acelerando tampoco respecto a las Ducati que normalmente aceleran bastante bien, no es que aceleraba muy bien, luego en velocidad punta sí que tenía. ¿Qué ha sido? Eso no me atrevo a decirlo, pero hoy está claro que ha perdido muchos puntos de cara al campeonato", añadió.

El próximo fin de semana, Valencia decidirá quién ganará el Mundial de MotoGP. Pecco Bagnaia aventaja a Jorge Martín en 21 puntos y con la carrera al sprint y la del domingo, el de San Sebastián de los Reyes necesita un milagro... que puede consumarse.