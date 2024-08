En la previa del Gran Premio de Austria que se disputará este fin de semana, Claudio Domenicali, CEO de Ducati, ha concedido una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' en la que, entre otros aspectos, ha tratado la elección de Marc Márquez por delante de Jorge Martín.

El italiano se ha detenido en analizar el error que cometió el piloto de San Sebastián de los Reyes y que terminó por decantar la balanza en favor del octocampeón.

Según Domenicali, el hecho de que Martín se negara a seguir en Pramac y exigiese un asiento en el equipo oficial de Ducati no gustó a la cúpula de Borgo Paniale.

"Dijo desde el principio ‘no me quedo en Pramac’ y se cortaron algunos puentes. Lo único que no debería haber hecho Jorge [Martín] es no decir que no iba a seguir en Pramac. Nunca me he preguntado qué más debería haber hecho, pero en el momento en que dices una serie de noes, la persona que tiene que decidir tiene menos cartas", ha explicado.

Llama la atención que la negativa del actual líder del Mundial fue similar a la que posteriormente realizó Márquez cuando dijo ante los medios que no ficharía por otro equipo satélite como Pramac.

Sin embargo, con el octocampeón firmado, Domenicali sabe que el Mundial se podrá al rojo vivo: "El año que viene Marc Márquez hará sin duda todo lo posible por ganar el campeonato del mundo y le llevamos para ello. Se la jugará contra todos".