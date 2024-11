Ducati encumbra a Marc Márquez: "No es Einstein, no es el presidente del gobierno, pero..."

En Ducati están encantados con Marc Márquez. De hecho, a pesar de que Jorge Martín se alzara con el título, en Bolonia no se arrepienten de haber fichado al ilerdense.

Las sensaciones de los test de postemporada fueron más que positivas, con el ex de Gresini sintiéndose mucho más cómodo con la GP25 que con la GP23.

Antes de los test, Davide Tardozzi, team manager de Ducati, concedió una entrevista a 'As' en la que destacó el nivel humanos y profesional del octocampeón el mundo.

"Yo creo que Márquez es un gran piloto porque es también una gran persona y, para mí, tiene la inteligencia de escuchar, razonar y saber ya lo que le vas a decir y prepararse la respuesta siguiente", explicó.

"Tiene una visión general que le da la posibilidad de tener todo preparado. La persona está en perfecta comunión con el piloto. Para ser un gran piloto, hay que ser también una gran persona. Si no es así, hay debilidad. No es Einstein, no es el presidente del gobierno, pero está un paso por delante", añadió.

Con Marc y Pecco Bagnaia, el "líder del equipo", Ducati creen que tienen la pareja más fuerte de la historia de MotoGP.

"Un equipo como el que tenemos nosotros, con Bagnaia y Márquez, creo que sólo puede aguantar la comparación con el de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. No creo que haya otro equipo de la historia reciente que esté a este nivel", ha zanjado.