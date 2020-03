Óscar Haro, director deportivo del equipo de MotoGP LCR Honda, ha compartido a través de las redes sociales un vídeo después de que su padre muriera por coronavirus al no haber suficientes respiradores en el hospital.

"Creo que el 80% de este país no sabe cómo está la situación. No entiendo cómo países tan grandes como China o como Italia, que teniendo las puertas cerradas sigue muriendo gente, y en España creamos que somos más listos que ellos", explica Haro en un primer momento.

"No entiendo por qué ha muerto. No entiendo que una persona como mi padre que lleva desde los 15 años trabajando, cotizando, se ha muerto porque no hay respiradores, porque no le han podido tratar más, porque hay una ley que dice que con más de 75 años ya no interesa cuidarlos y les dejan morir. Están muriendo todo el rato personas", dice tajante el director de Honda.

Además, destacó la falta de material para el personal sanitario: "Estamos diciendo que tenemos una Seguridad Social increíble cuando el personal sanitario no tiene ni guantes que ponerse. No tenían batas ni máscaras esta mañana".

"Esto no es un virus, esto no es una gripe, no. Vengo de volver a ver a mi padre muerto y a mi madre encerrada en casa. Vengo aquí y no puedo coger a mi hija en brazos porque tengo miedo, tiene tres semanas. No entiendo por qué mi padre no va a poder llevar a su nieta a ver los tomates de la huerta. No entiendo muchas cosas, ante todo, no entiendo el egoísmo del ser humano", concluye Óscar, visiblemente afectado.