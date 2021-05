Danilo Petrucci, piloto de MotoGP, fue muy crítico por el hecho de que el GP de Italia no se parase después de que se confirmase la muerte de Jason Dupasquier. El transalpino pide que, al menos, se hubiera discutido entre todos.

Pero no, no se hizo, y después del minuto de silencio en honor al suizo tanto él como el resto fueron a la línea de salida para competir. "Me siento sucio", dijo.

"Fue complicado salir a pista. No por lo deportivo, sino por lo humano. Me siento sucio al pensar que hemos corrido en el lugar en el que murió un chaval de 19 años", afirma.

Petrucci dice que ni siquiera lo hablaron: "En situaciones similares al menos se pasaba por una reunión con los pilotos. Pero en esta ocasión no".

"No nos dijeron nada después del accidente. Tres minutos tras el accidente ya estaba abierto el 'pit lane', como si nada hubiera pasado", dice Petrucci.

El italiano, además, lanza una pregunta: "¿Habría sido diferente si hubiera sido un piloto de MotoGP?"

"Nadie nos preguntó qué queríamos hacer. Es necesario recordar que dentro del casco hay chicos que piensan que hoy le ha pasado a un amigo o compañero y que mañana les puede pasar a ellos", concluye.

