Dani Pedrosa despertó la nostalgia de todos los aficionados de MotoGP cuando anunció su vuelta a MotoGP con un 'wild card' en Jerez. Tras cinco años retirado (aunque ya hizo otra participación en Austria 2021), volvía a la parrilla de la categoría reina del motociclismo, pero ni los más optimistas esperaban el gran rendimiento que está cuajando el '26'.

El piloto probador de KTM ya sorprendió a todos el primer día. En la primera sesión de entrenamientos libres, Pedrosa marcó el mejor tiempo, dejando sin palabras a toda la parrilla. En la segunda sesión de libres no pudo mejorar su tiempo, pero el que había marcado por la mañana solo lo superaron Aleix Espargaró y Maverick Viñales, dejando al catalán como el tercero mejor del día.

En la clasificación, todos esperaban una bajada de rendimiento del '26', ya con todos los rivales adaptados al circuito y con la puesta a punto de sus respectivas motos realizada. Sin embargo, otra vez más demostró que su rendimiento estaba muy por encima de lo esperado para cualquier piloto que lleva cinco años alejado de la competición.

Luchó por la pole hasta el último segundo, pero finalmente acabó en la sexta posición, misma posición en la que acabó terminando en la carrera sprint ante la ovación del circuito de Jerez.

"Menos mal que ya corrí en mi época. La sprint realmente es bastante agresiva. En la primera curva me han empujado un poco y he perdido posiciones. Tuve que remontar lo que pude, pero era difícil", relató Pedrosa sobre la que ha sido su primera carrera sprint.

Pese a la falta de costumbre, el '26' se adaptó bien y acabó en la posición en la que partía, algo con lo que acabó muy feliz sumado al podio de los pilotos oficiales de KTM: "Ha sido divertido porque veía a las otras KTM primera y segunda y tener finalmente a las tres en las seis primeras posiciones a mí me satisface mucho".

Eso sí, pese a que Dani Pedrosa esté compitiendo con el resto de pilotos, su función en Jerez es la de probar nuevas cosas para la KTM, una labor que el ganador de la carrera al sprint, Brad Binder, ha querido resaltar: "Hoy hemos hecho un muy buen trabajo. Gracias al equipo... y a Pedrosa, que nos ha traído un paquete de mejoras fantástico".

El podio, una probabilidad real para la carrera

Liderar un entrenamiento libre, luchar por la pole y finalizar en sexta posición en la sprint ya es un resultado fantástico para un piloto probador que regresa cinco años después como Pedrosa, pero las opciones de llegar a sumar un podio en la carrera son realistas.

El '26' debería sufrir en una carrera a distancia normal, una labor que pese a hacer en los test, siempre implica una mayor tensión y cansancio en fuego real. Sin embargo, el viernes demostró un gran ritmo de carrera y él deja una puerta abierta al podio: "No sé qué esperar de la carrera. Seguramente mañana se monten neumáticos medios. Yo me sentía más cómodo con ellos, a ver si el público me ayuda y me da un empujón".