Carlos Sainz, ganadores del Dakar 2024, llegaron ayer a Madrid para ser recibidos ante una multitud de aplausos que celebraban su título.

Al llegar a España, 'El Matador' y su copiloto atendieron a los medios tras convertirse en los primeros pilotos en llevarse el 'Touareg' con un coche electrificado. Además, han conseguido llegar a la cima en el último año de Audi en el Dakar.

"Era la última bala que teníamos para darle a Audi esta victoria. Es una victoria que solo por la valentía de intentar de ganar el Dakar con este tipo de coches, lo merecía. Tuve la suerte de ser el primero en ganar una especial con este coche y hemos podido ahora dedicarle a Audi esta victoria, un hito en la competición, la primera vez que alguien decide hacer este concepto de coche", señaló Sainz.

Una de las principales característica de este Dakar ha sido que el ganador no fue capaz de llevarse ninguna etapa: "Es anecdótico. Por suerte. Porque el primer día de verdad íbamos para ganar la etapa y de repente tuvimos tres pinchazos. Ese día pensábamos los dos que habíamos perdido 15 o 20 minutos. Tuvimos que ponerle aire a una rueda con un pinchazo lento y veníamos de cambiar dos ruedas más".

"Y cuando llegamos a la meta habíamos quedado a dos minutos del primero y le habíamos sacado 30 minutos a Peterhansel y 20 minutos a Al-Attiyah y Loeb. Y el día de las dunas perdimos la etapa 48 horas por dos minutos porque nos quedamos arriba de una duna a falta de poco. Eso nos ha ayudado a no abrir carrera... aunque algún día hemos salido segundos y hemos ido abriendo. Es anecdótico" apuntó el madrileño.

En cuanto a la preparación, Sainz ha reconocido que la edad pesa en ciertas ocasiones, aunque se ha preparado "con ilusión, respetando la carrera": "¿Si tengo una edad biológica de 45 años? No creo que sea así. ¿Por la alimentación? tampoco. ¿Qué me he preparado más que nunca? sí. Pero no soy Superman y no hay nada especial. Si hay mucha ilusión e humildad y cada año tienes que trabajar más porque tienes más edad. Tengo un magnífico equipo y Lucas, que ha hecho un rally fantástico".

Otro de los momentos más virales de este Dakar 2024 se produjo cuando Loeb reconoció la derrota saludando a Carlos Sainz cuando este le adelantaba en la última etapa: "Vas mirando 20 o 30 metros delante. No podía mirar y perder la visión de las piedras porque te salías un poco para un lado y podrías tener un pinchazo. Le vi hacer un gesto pero no me dio tiempo. Y luego Lucas me dijo que tenía un problema mecánico porque se había quitado el casco".

"El gesto lo he visto en vídeo y es de agradecer. Creo que nos dice que fuéramos tranquilos que 'ya me he quedado aquí y el rally está perdido'", agregó el madrileño.

"No sabes el tiempo que va a estar parado. Tenías 20 minutos, pero no sabías si arreglaría el coche rápido. Así que no podíamos levantar el ritmo y tenías que mantener la concentración. Luego al final tuvimos un pinchazo medio lento y tuvimos que cambiar la rueda. Bajar el ritmo te provoca bajar la concentración", indicó Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz, sobre el momento clave del Dakar.

"Cuantos más años cumples, más lo disfrutas. Y por cómo ha sido con Audi, tiene un valor especial, sin duda", concluyó el madrileño.