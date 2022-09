Después de bastante tiempo de recuperación, Marc Márquez volvió a subirse a su moto en los test de Misano, en los que pudo probarse y ver cual es su límite. Aunque las sensaciones fueron buenas, el de Cervera reconoce que aún no está al 100% y que le falta fuerza, por lo que su brazo no está completamente recuperado.

"La posición de la mañana ha sido muy buena. Luego, lógicamente, cuando ha llegado la fatiga, por ejemplo esta tarde, pues ya me costaba bastante. El test es muy positivo para mí. Para el proyecto, hemos probado cosas de cara al año que viene, pero queda mucho trabajo por hacer", explica Márquez.

El de Repsol Honda reconoce aún no estar al 100%: "Para estar recuperado me falta. El máximo de flexiones seguidas que he hecho creo que han sido 25-30, no llego a más, me falta. Me falta fuerza, he hecho dos semanas de gimnasio, de pesas y dos días de moto y para aquí. La tanda más larga que he hecho han sido siete vueltas. Si te fijas en los ritmos, cada vez que salía de box, me costaba calentar, coger confianza con el cuerpo, con el brazo, pero veremos cómo reacciona. Si mañana es la carrera, no la acabo".

"No esperaba dar tantas vueltas, sobre todo, el segundo día. Y, luego, porque a nivel de sensaciones encima de la moto ya en este segundo día han sido buenas", señala.

"Mi intención es volver lo antes posible"

"El mejor entrenamiento es estar en moto, es donde trabajas los músculos específicos. Lo que pasa es que tienes que tener una mínima base. Por ejemplo, este segundo día, por la tarde, he empezado a trabajar de una manera que no era natural el brazo y, entonces, salen las irritaciones porque se me ha acabado la fuerza y no podía pilotar de otra manera y ahí hemos decidido parar para no ir a peor", comenta.

"Tenemos que ver en estos dos o tres días si podemos dar un paso a nivel de fuerza y veremos. Si estoy aquí en el test, es porque mi intención es volver lo antes posible, pero cuando tenga garantías de terminar una carrera", confiesa.

Por último, reconoce no forzar para evitar riesgos: "Había un límite el primer día, que nos marcamos 40 vueltas. El segundo, no nos marcamos ningún límite. Simplemente, me tocaba ser muy sincero conmigo mismo para entender cuándo empezaban las molestias y cuando han empezado, hemos parado. Para hacer 1:31.6 cierras los ojos en alguna curva, las otras Honda también van rápido".