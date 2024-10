David Alonso es el nuevo campeón del mundo de Moto3. Este fin de semana, en Motegi, confirmó el título en una temporada absolutamente incontestable. Ha conseguido diez victorias en un total de 16 carreras. Unos números destinados a unos pocos elegidos.

Después de la prueba y de la celebración, Alonso desveló en 'DAZN' que había escrito un emotivo texto la noche antes de la carrera.

Un texto que él mismo se encargó de recitar: "Me asusta el hecho de pensar cómo puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar, me miro al espejo, me miro a mí mismo... 'mañana vas a ser campeón del mundo' y se me aguan los ojos".

"No sé si soy realmente consciente de la situación, ni si estoy preparado para ello, es el sueño que siempre he querido desde pequeño, y ahora, ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar", siguió leyendo el piloto del equipo Aspar.

Y anticipó la lectura de esa carta como campeón de Moto3: "Por suerte suelo dormir bien, y al menos el sueño no me quitará, o no lo sé. Lo único que sé es que si mañana sobre las doce, si estoy leyendo la carta, significa que sí, que lo he logrado, perdón, que lo hemos logrado".