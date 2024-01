Con casi 62 años, Carlos Sainz lo ha vuelto a hacer. 'El Matador' ha superado la 12ª etapa del Dakar sin problemas y ha logrado ganar su cuarto Touareg, ampliando su propia marca como el campeón más veterano en las dunas.

El madrileño partía con una ventaja de 1 hora y 27 minutos sobre el segundo clasificado, De Mevius, y no ha habido sorpresa de última hora.

Sebastian Loeb, su gran rival, perdió este jueves toda opción de luchar por el título después de romper la suspensión delantera de su Hunter y rozar el abandono.

Antes, el camino de Carlos Sainz se había allanado tras el abandono de Nasser Al-Attiyah, compañero del francés y vigente campeón del Dakar.

De hecho, el catarí, en una declaraciones que hoy le dejan en evidencia, enterró las opciones de Audi afirmando que no durarían ni tres días... y han ganado.

Con su cuarto Dakar (2010, 2018, 2020 y 2024), además de sus dos títulos de Campeón del Mundo de Rally (1990 y 1992), Carlos 'El Matador' Sainz agranda su leyenda y la del motor español.

A su llegada a línea de meta, sus hijos Carlos y Ana, además de Reyes, su mujer, le esperaban para celebrar un éxito que toma aún más valor tras el duro trabajo de Audi en los últimos tres años con un coche eléctrico.

