Valentino Rossi no olvida lo ocurrido con Marc Márquez en 2015. La pasada semana dijo que era el piloto "más sucio" que ha habido en MotoGP. Y Casey Stoner, todo un campeón de la categoría, ha defendido a Marc y no ha entendido las palabras del italiano.

"Cometió un error monumental al enfrentarse a Márquez", dice el expiloto australiano.

"No puedes intimidar a alguien como Márquez... fue un error de su parte enfrentarlo", señala Stoner.

Cree que no pudo influir sobre Márquez: "Valentino siempre ha tenido una influencia enorme sobre los medios. Ellos no podían permitirse ponerlo en una mala luz, así que hicieron ver a otros pilotos, como yo o Marc, como los villanos. Valentino estaba acostumbrado a meterse en la cabeza de otros pilotos, pero con Marc no funcionó".

Sobre lo ocurrido en 2015, cuando Jorge Lorenzo se llevó el título, cree que es una "paranoia" pensar que Marc le perjudicó: "La afirmación de que Rossi habría ganado el título sin la intervención de Márquez es pura paranoia".