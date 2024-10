Tocó la gloria en 2020 pero ahora vive un auténtico calvario en MotoGP. Joan Mir fue campeón del mundo en la categoría reina hace cuatro temporadas, pero desde su fichaje por Honda el piloto mallorquín ha visto como sus aspiraciones en carrera han ido a mucho menos.

La llegada de Mir a la escudería japonesa coincidió con el declive de un equipo que estaba siendo dominador en el motociclismo. Marc Márquez fue uno de los principales damnificados y el mal rendimiento de la moto fue lo que le obligó a abandonar el equipo que le había dado todo.

Joan Mir se ha sincerado sobre lo que ha supuesto para él pasar de luchar por el título a sufrir por puntuar: "Nunca me llevo los problemas de las carreras a casa, pero el año pasado estuve cerca. El proceso de asimilación de donde estabas a donde estás es una hos***grande. Y me costó mucho entenderlo y, sobre todo, asimilar la situación".

"Si me quitas ir en moto, me matas. Y no hablo solo de MotoGP, si no de irme a entrenar y disfrutar de este deporte. No soy de esos pilotos que piensan estar aquí muchísimos años. Mi carrera se ha descarrilado cuando entré aquí en Honda. El motivo por el que me he quedado y he vuelto a firmar es porque a veces visualizo el hecho de dar la vuelta a la situación y sería bestial poder hacerlo", confesó Mir en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.

El piloto de Honda es vigésimo en el mundial de pilotos y solo ha podido conseguir veinte puntos en lo va de temporada.