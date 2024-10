Pedro Acosta llegaba a MotoGP como el gran talento joven de la competición. El piloto murciano poco tardó en exhibir su potencial en pista y hasta ahora ha sido el único piloto capaz de interrumpir la hegemonía de las Ducati.

A pesar de sus destellos, Acosta está teniendo un final de temporada muy complicado. Las caídas se están convirtiendo en costumbre y eso le dificulta mucho no solo el ser competitivo sino también el hecho de puntuar en los grandes premios.

El piloto de GasGas se ha ido al suelo en veinticinco ocasiones a lo largo de la temporada. Es normal que un piloto como Acosta tienda a caerse debido a su valiente manera de pilotar. Aún así, tras su última caída en la 'sprint' de Tailandia, el español reflexionado sobre este problema.

"Lo que necesitamos es acabar las carreras, eso es importante, porque de las últimas once he acabado solo cuatro, me tengo que ir centrando en ir acabando carreras aunque me tenga que morder la lengua y hacer quinto. Tenemos que acabar carreras, llevamos muchas sin acabar la mayoría seguidas. Tenemos que estar tranquilos y mordernos la lengua muchas veces ", comentó Acosta en los micrófonos de 'DAZN'.

El murciano es sexto en el Mundial con 181 puntos, a trece de Brad Binder y diez por encima de Maverick Viñales. Un resultado que no es nada malo sabiendo que este año es su debut en la categoría reina y que la superioridad de las Ducati es notoria.