Desde que se anunciase el fichaje de Marc Márquez por Ducati para 2025, mucho se ha preguntado y hablado sobre cómo se llevará el octocampeón con el actual líder del equipo, Pecco Bagnaia.

Durante el Gran Premio de Alemania, en declaraciones a 'MowMag', el italiano se detuvo a analizar la llegada de Marc... a su manera.

El vigente campeón cree que actualmente está en mejor forma que el de Cervera, aunque no tardarán en volver las batallas en pista.

"En mi opinión, frenando muy fuerte resulto muy difícil de superar. Así que si uno quiere pasarme tiende a ir ancho y yo me cruzo, la dinámica más o menos es esa. Llegará el momento en que vamos a hacer una pelea como en Aragón 2021 o Jerez 2024", ha señalado.

"Yo quiero ganar, no me importa el resto. No existe que me conforme con hacer el segundo sin intentarlo primero. Y siempre haré todo lo posible para llegar lo más lejos posible, ya sea luchando por una décima posición o por una victoria", ha añadido.

Sobre lo que vendrá en 2025, trata de rebajar las expectativas: "Ahora voy más fuerte que Marc. Entonces ya veremos, seguramente las expectativas de la gente sobre él eran muy diferentes. Trabajamos en silencio, nos callamos y precisamente... habla la pista".

De hecho, lanza un dardo a Marc al asegurar que ya se le daba por campeón con la Ducati y ahora que no llegan victorias se habla de la diferencia de la moto.

"Porque nunca he soportado este hábito de dar sentencias antes de ver el trabajo. Se decía que Marc con la Ducati iba a ganar, ahora se dice que no tiene la misma moto. El año que viene veremos", ha zanjado.