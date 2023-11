No es oficial quién será el compañero de Pecco Bagnaia en Ducati para 2024. Todo apunta que Enea Bastianini seguirá, pero el gran papel de Jorge Martín le podría poner contra las cuerdas. El madrileño aspira a ser campeón del mundo con una satélite.

Bastianini ha querido lanzar un aviso a su equipo tras los rumores que colocan a Jorge en su moto. "Es sencillo porque Jorge ha hecho una gran temporada y yo, no porque he estado fuera durante muchas carreras, pero ellos saben por qué, el equipo, para mí, es difícil de explicar cómo me siento...", señala el piloto italiano.

"Ahora he mandado un pequeño mensaje a Ducati y mis sensaciones ahora son maravillosas con todo el equipo y con Pecco. Creo que estamos en una buena situación ahora, pero no sé cuál será la situación de Ducati. A mí me confirmaron en el gran premio en Misano, pero si cambia algo, ya veremos", detalla.

Bagnaia le ha apoyado y espera seguir contando con él para el curso que viene: "Cuando llegas al equipo de fábrica, intentas mostrar tu potencial y si te caes en la primera carrera y estas fuera tantas carreras... él regresó y trataba de entender lo que habían aprendido el resto de pilotos en la primera parte de la temporada, se vuelve a caer, se pierde otras tres carreras, sin duda no ha sido la temporada más fácil".

"También en Malasia, tenían dificultades y ha sido capaz de resolverlas y conseguir la victoria, así que estoy contento por él. Es quien se merecía más la victoria, no sólo por la pista sino por lo de fuera. No es fácil. Se merece estar en el equipo de fábrica y esta victoria", comenta Pecco.

Las dificultades de Bastianini

Ha sufrido mucho Bastianini en esta temporada de MotoGP. De hecho, marcha decimoquinto en el mundial con 76 puntos y una victoria. Muy lejos de Bagnaia. Y es que teniendo la moto más veloz de la parrilla se esperaba mucho más de su temporada. De ahí las dudas sobre su asiento para 2024.