Grandes noticias sobre el estado de Noah Dettwiler y José Antonio Rueda

Tanto el Red Bull KTM Ajo como el CIP Green Power han informado que sus pilotos progresan favorablemente, sobre todo el suizo, que se ha sometido a varias cirugías en las últimas semanas.

"El estado de Noah ya no es crítico"

Durante la vuelta de formación de Moto3 en Malasia se vivió un terrible momento cuando José Antonio Rueda embistió a Noah Dettwiler después de que la moto del suizo perdiera velocidad.

Ambos fueron evacuados en helicóptero al hospital, siendo el estado del piloto del CIP Green Powerel más crítico.

Rueda sufrió una fractura en su mano, mientras que Dettwiler tuvo que someterse a varias cirugías tras sufrir una fractura abierta en la pierna, además de tener afectados el bazo y los pulmones.

En el día del cumpleaños del español, el Red Bull KTM Ajo ha asegurado que está mucho mejor: "Después de repetir todas las pruebas realizadas el pasado domingo, podemos confirmar que el estado del piloto español continúa mejorando. Queremos aprovechar esta noticia positiva para desearle a José Antonio un feliz cumpleaños. Esperamos poder celebrarlo pronto".

"El lunes, el piloto de Red Bull KTM Ajo fue trasladado a un hospital privado para continuar su recuperación y monitorear más de cerca los hematomas en sus pulmones, que se están recuperando bien. Como resultado, los médicos creen que es posible que regrese a España mañana para someterse a una cirugía en su mano derecha en Barcelona en los próximos días", añade el comunicado.

Por su parte, el CIP Green Power, en un texto más escueto informa que Dettwiler ya no está en estado crítico.

"Según los médicos, el estado de Noah es ahora estable y ya no es crítico. Continuará siendo monitoreado de cerca en la unidad de cuidados intensivos. Gracias a todos por su continuo apoyo y amabilidad", reza el comunicado.