La hegemonía de Marc Márquez en MotoGP fue espectacular. El piloto de Repsol Honda ganó 6 títulos mundiales de la máxima categoría en 7 años, quedando solo 3º en el año 2015. Uno de sus rivales en Moto2, Stefan Bradl, ha hablado de lo difícil que fue para él no poder competir con Márquez cuando ambos llegaron a MotoGP.

El alemán fue campeón de Moto2 en el año 2011 por delante de Marc Márquez. Sin embargo, tuvo que ver como en 2013 el de Repsol Honda ganaba en su debut en la máxima categoría del motociclismo, lo que le produjo mucha impotencia.

"Quería batirle, pero cuando llegó a MotoGP él fue más rápido. No encontraba respuesta a la pregunta: '¿Cómo puedo ser más rápido que este tío?'. Me decía: 'No lo sé, doy mi máximo'. Y aceptar esa situación con 23 años, él más joven... fue duro, muy duro. Tengo un gran respeto por él, porque tiene un talento increíble, pero era más rápido que yo y lo odiaba. Me destruyó", explica de manera clara en la serie 'Behind the dream'.

Sin embargo, la vida da muchas vueltas y finalmente ambos comparten equipo, aunque Bradl sea piloto de pruebas. Pero los problemas de Márquez con su brazo y la diplopía han hecho que en los últimos dos años y medio el alemán sea piloto principal, sustituyendo al seis veces campeón de MotoGP.

"Sustituirle nunca es fácil, es un campeón del mundo que ha tenido mucho éxito con este equipo. Me siento un privilegiado, pero por otro lado es una carga sobre mis espaldas", señala.

En cuanto a ser de nuevo piloto principal de un equipo, se lo piensa: "A veces digo: 'Quiero ser piloto' y otras 'quiero ser probador'". Ahora mismo, es 25º en la clasificación de pilotos, con tan solo 2 puntos. Además, ya es oficial que Marc Márquez volverá en el GP de Aragón.