Los hermanos Marc y Alex Márquez estaban llamados a ser una de las grandes parejas del Mundial de MotoGP 2020. El gran campeón junto con el debutante y vencedor de Moto2 eran la opción de Honda para el campeonato, pero en Jerez, en la primera carrera, Marc se rompió el húmero y aún no ha podido volver.

En palabras para 'Motorsport', Alex reconoce que no fue sencillo tener a su hermano tan encima de él dándole "mil consejos" para que progresara en la categoría.

"Puedes tener al mejor hermano del mundo, pero estás creciendo y necesitas aprender de todas las partes y recordar las mil cosas que me dijo", comienza.

Y es que admite que llegó un punto en que le tuvo que decir que parase: "Le tuve que decir que por favor me dejara en paz. Que no me dijera más cosas porque tenía que procesar todo lo que me dijo antes".

"Me dijo muchas cosas para mejorar y aprender. Pero yo era un debutante y estoy solo en el camino de aprender", dice Alex Márquez.

Además, recuerda cuando en Aragón pidió que le dejaran de preguntar por Marc: "Pedí que lo hicieran porque estaba al límite. Pero es algo natural, he convivido con ello desde que empecé en el Mundial. En cada entrevista siempre me preguntan por él".

Alex no comentó nada sobre cómo va progresando Marc Márquez de su lesión y de su tercera operación en el brazo derecho.

"No soy quien tiene que decir algo sobre él. Es el equipo y el Team Manager, en esta caso Alberto Puig, quien tiene que decir algo", termina.

Alex Márquez, ahora en el LCR pero con la misma moto y con el mismo apoyo de fábrica, logró dos podios en su primera temporada en MotoGP con la siempre exigente Honda.

