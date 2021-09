A Álex Márquez no le están saliendo las cosas como esperaba en su segunda temporada en MotoGP. Ahora en LCR Honda se ha visto obligado a luchar en la parte trasera de la parrilla, algo a lo que no está acostumrado. Y no se esconde al reconocer que no está nada contento con su rendimiento.

En una entrevista a 'Dazn' ha analizado todo lo que debe mejorar en el futuro: "No me ha tocado vivir los años más fáciles de Honda. Pero hay que ser positivo y seguir adelante. Ha sido difícil entender muchas cosas, sobre todo, si eres tú, o es la moto, o qué pasa".

Se muestra rotundo a la hora de hablar de su futuro en la competición. Dice Márquez que deberá "mejorar muchísimo" para seguir en MotoGP: "He aprendido que en este mundo no se vive en el pasado ni se puede vivir pensando en el futuro. Para estar en MotoGP tengo que mejorar muchísimo. Veremos qué pasa en 2022 y ya se pensará. Los contratos irán más lentos, no tan anticipado como otros años. Pero 2022 es el año en el que todos debemos dar un paso adelante".

"Creo que donde está el problema principal es donde no podemos evolucionar este año por el reglamento. Pero ahí es donde intentarán dar un paso para el año que viene. Honda tiene la actitud y están receptivos para ese gran paso", explica el pequeño de los Márquez.

Además, ha hablado de las caídas en este 2021, acumulando un total de 14: "Las caídas te quitan confianza, pero depende de cómo sean, si es un toque con otro piloto no cuenta. A principios del año no tenía mucha confianza y ahora cuando me caigo entiendo por qué son. Las caídas son parte de este deporte y este trabajo, no me quitan la motivación".