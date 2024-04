Marc y Álex Márquez se han vuelto a reencontrar en el garaje de Gresini después de que ambos fueran compañeros de equipo en 2020 en Honda, temporada aciaga para el octocampeón desde su lesión en Jerez.

Por el momento, el mayor de los hermanos está batiendo al pequeño, que parece no estar del todo cómodo con la Ducati de 2023.

En declaraciones a 'As', Álex ha hablado sobre cómo influye la figura de su hermano en su carera.

"Está claro que siempre me he sentido señalado o marcado por ser el hermano de Marc. Tener un hermano tan bueno hace que a veces no te valoren tanto, por decirlo de alguna manera, pero yo estoy tranquilo y la gente que entiende de esto me valora", ha explicado.

Según el pequeño de los Márquez, tener a su hermano de compañero hace que todo el conjunto del equipo gane.

"Él no es un compañero normal de equipo. Con otro sí que siempre tienes la rivalidad de querer estar por delante de él", ha señalado.

"Esta es una rivalidad más sana y con la que te retroalimentas de manera positiva. No es de picarte. Entre los dos sumamos más", ha zanjado.