Aleix Espargaró se pasa al ciclismo profesional de la mano del Lidl-Trek

Lo que venía siendo un secreto a voces desde hace semanas ya es una realidad: Aleix Espargaró ha fichado por el equipo profesional Lidl-Trek.

Tras 20 años compitiendo en motociclismo, el de Granollers ejercerá de embajador a sus 35 años.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo en el GP de Catalunya, Espargaró anunció su retirada al término de la temporada.

Eso sí, se anunció su fichaje por Honda HRC para ser piloto de pruebas y desarrollo, labor que compaginará con la del Lidl-Trek.

El equipo ha mostrado su satisfacción con el acuerdo en un comunicado: "Lidl-Trek se complace en anunciar que la estrella de MotoGP Aleix Espargaró se unirá a la familia a partir del 1 de enero de 2025. Tras dos décadas compitiendo en lo más alto de MotoGP, Espargaró ha decidido dedicar su tiempo a su otra gran pasión: el ciclismo. El tres veces ganador de MotoGP será embajador de Lidl-Trek, uniéndose al equipo en algunos de los eventos más prestigiosos del calendario y promoviendo el deporte del ciclismo entre un amplio público".

"Espargaró lleva muchos años practicando el ciclismo a un alto nivel, entrenando junto a corredores profesionales en su Andorra natal (Aleix es de Granollers, en Barcelona). Está entusiasmado con la idea de impulsar su potencial físico con todos los recursos del equipo de rendimiento de Lidl-Trek", añade el texto.

Aleix, en la misma nota, también se ha congratulado de seguir enganchado a un manillar: "Estoy encantado de unirme a la familia Lidl-Trek, que es el hogar de algunos de los mejores ciclistas del mundo. Estoy emocionado de aprender de algunos de los mejores ciclistas y personal en el deporte, empujar mis límites, y compartir este viaje especial con los aficionados".

"El ciclismo ha sido una de mis pasiones durante años, y decidí alejarme de MotoGP antes de lo previsto para unirme a un programa que se alinea tan bien con mi pasión. Estoy profundamente agradecido a Lidl-Trek por acogerme en su familia y apoyarme. Daré todo lo que tengo", ha añadido.

Lidl-Trek welcomes @AleixEspargaro to the family 🛒🚴

The three-time MotoGP race winner will serve as a Lidl-Trek ambassador, joining the Team at some of the most prestigious events on the calendar whilst promoting the sport of cycling to a wide audience 🤩 pic.twitter.com/ousBthogXs