Hay muchos aficionados del motor que recuerdan la A1GP. Una competición automovilística en la que distintos países competían entre ellos.

Entre 2005 y 2009 ya existió, pero terminó quebrando por falta de recursos en una época donde estalló la crisis mundial. La empresa de Keith Mills, Origin Sports Group, está en búsqueda de refuerzos para resucitar la competición dos décadas después.

En las 4 ediciones hubo 4 ganadores distintos: Alemania, Francia, Suiza e Irlanda.

Hay que destacar que Mills fue uno de los máximos responsables de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012

A falta de más novedades, cada país tendría dos pilotos: uno más veterano y otro más joven. Para los más jóvenes sería una oportunidad de oro para adquirir experiencia, ganar popularidad y darse a conocer en 'El Gran Circo'.

Algunos pilotos como Hulkenberg o Nelson Piquet Jr pasaron por la A1GP antes de debutar en la Fórmula 1.

El dirigente técnico será Marcin Budkowski, el ingeniero que estuvo al mando de Alpine en 2021 cuando Fernando Alonso regresó a la F1.

Junto al exjefe de Alonso liderará el proyecto Mike Gascoyne, otro viejo conocido de la F1. Fue el dirigente de Honda, Force India y Caterham.

Ambos utilizarán su experiencia y conocimientos en el mundo del motor para resucitar una competición que resulta atractiva para el espectador.

Además no intentarán disputarle el protagonismo a la Fórmula 1 porque será compatible en el calendario.

La noticia tiene tal calado que en las redes sociales ya hay quien se atreve a organizar los equipos por países.

España destaca por la dupla de Fernando Alonso y Carlos Sainz, y Alex Palou sería un buen piloto suplente.

En Países Bajos Max Verstappen junto a su protegido Nyck De Vries serían la mayor competencia de España. Ya que en Francia se está demostrando que Gasly y Ocon no cuajan…o al menos eso ocurre en Alpine.

3. Spain 🇪🇸

• Fernando Alonso @alo_oficial

• Carlos Sainz @Carlossainz55

Alex Palou would get into many teams on this grid but tough to get in here! Alonso and Sainz would be a formidable team capable of taking the championship. pic.twitter.com/geukCv3Yp7