María Vicente se convirtió, con 18 años, en la primera atleta española que supera los 6.000 puntos al conquistar la medalla de oro en los Europeos sub-20 de Boras (Suecia), sumando un total de 6.115 puntos. La atleta barcelonesa ya fue campeona de Europa sub-18 de triple y heptatlón.

"Han sido dos días muy extraños, porque las sesiones de entrenamiento han sido difíciles, pero estoy muy feliz de haber terminado con la medalla de oro", reconocía María Vicente al término de la competición y tras enfundarse el oro.

"With 200 metres to go, I said 'Maria, please follow!'"@MVicentePodium after winning gold in the heptathlon in #Boras2019. pic.twitter.com/kYuW6G0Rma