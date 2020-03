El COI se ha dado un plazo de cuatro semanas para decidir qué hacer con los Juegos Olímpicos de Tokio. Y los deportistas deben seguir entrenando, pero no lo tienen fácil. Como es el caso de Bruno Hortelano.

"Con esta crisis sanitaria que no hemos vivido nunca, yo habría aplazado los JJOO desde el primer momento. Como deportista pienso que es la mejor decisión. Puedo hacer el 10% de mi entrenamiento normal. Estoy haciendo estiramiento, no puedo hacer pesas, no puedo hacer trabajo específico de velocidad. Estamos todos en la misma situación, por lo menos en España", explica en 'Más Vale Tarde'.

El velocista sufrió un grave accidente de coche y tuvo que pasar mucho tiempo alejado de las pistas. Esto le ayudó, según relata, a "enfocarse en las cosas que puedes tener bajo control": "Me está ayudando mucho la meditación. Ayuda el estado anímico más positivo".

Por último, Hortelano invita a apreciar el tiempo con los familiares y lanza un mensaje a todos sus seguidores: "Transmitir muchos ánimos y mucha fuerza a toda la gente que está escuchando".