Simone Biles ha vivido momentos realmente complicados en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Se retiró de la final por equipos para cuidar su "salud mental" y ahora se ha conocido que días después falleció su tía. Ella misma lo relató tras lograr la medalla de bronce en la competición de barra.

"Hace dos días, mi tía falleció inesperadamente, y eso era algo que tampoco esperaba que sucediera en los Juegos Olímpicos, así que al final del día, debes ser un poco más consciente de lo que dices en línea, porque no tienes idea de lo que están pasando estos atletas", contó la estadounidense.

Además, ha desvelado todas las pruebas médicas que ha pasado durante su estancia en Tokio, que terminó este miércoles con la medalla en barra: "Todos los días tuve que ser evaluada médicamente por los doctores, y luego tuve dos sesiones con un psicólogo deportivo que me ayudaron a mantenerme más sensata".

La gimnasta habló de la "dificultad" de vivir con la presión. "Ser el rostro de los Juegos realmente no me afectó, era solo lo que quería lograr y lo que quería hacer, y cómo todos decían, 'eres el pegamento del equipo', y eso realmente me estresó porque nunca lo pensé de esa manera", detalló.

Biles termina su participación en los Juegos con dos nuevas medallas: plata en equipos y bronce en barra. Sin embargo, su paso por Tokio siempre será recordado por poner en el primer plano la salud mental y su ejercicio de superación. Sin duda, una de las mejores gimnastas de la historia y no sólo por lo meramente deportivo.

Su mensaje para concluir se ha vuelto viral: "Pon tu salud mental en primer lugar. No importa si estás en el escenario más grande, eso es más importante que cualquier otra medalla que puedas ganar".