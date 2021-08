La levantadora de pesas española Lydia Valentín ha quedado segunda del grupo B de la categoría de -87 kilos en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras levantar un total de 225 kilos y retirarse sin llegar agotar sus intentos en los dos tiempos por una lesión en la cadera.

Tras levantar 103 kilos en arrancada (no pudo con los 106) y 122 en su primer intento en dos tiempos, Valentín renunció a los dos intentos siguientes. La tres veces medallista olímpica ha quedado así segunda de su grupo tras la surcoreana Kang Yeoun-hee y quedaría por delante en las opciones de medalla, a falta de que se dispute el grupo A en las próximas horas.

La halterófila española confirmaba al terminar su serie que decidió no salir en los dos últimos intentos al sufrir dolores en la cadera que la han obligado esta semana a recibir infiltraciones.

"En una carrera tan larga es normal que en algún momento no esté al cien por cien. De hecho, esta semana no sabía si iba a poder competir o no. Esta semana me han tenido que infiltrar en la cadera porque no podía agacharme bien", desveló Valentín, en declaraciones a 'COPE'.

"No sabía qué iba a pasar y por eso estaba a la espera de que me reaccionara y al final decidí como fuese subir a esa tarima. Tiró más mi corazón que mi mente y he podido, pero no de la mejor manera, ni en la categoría que me hubiera gustado, pero... voy a estar en París 2024", agregó.

Valentín, que ya tiene medallas de oro en Londres, plata en Pekín y bronce en Río, pelea ahora por una cuarta medalla olímpica que sería histórica ya que, hasta la fecha, solo han conseguido cuatro metales olímpicos David Cal (5), Joan Llaneras, Mireia Belmonte, Arantxa Sánchez-Vicario y Andrea Fuentes.