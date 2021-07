"Para los que dicen que he renunciado, no he renunciado, simplemente mi cuerpo y mente no están en sincronía". Esas son las palabras escritas de Simone Biles en un vídeo que muestra en sus redes sociales.

Las imágenes muestran a la atleta americana entrenando en un gimnasio, quien quiere enseñar las dificultades que está teniendo para clavar su ejercicio de barras asimétricas: "Se supone que tendría que haber hecho una vuelta y media más".

"No creo que os estéis dando cuenta de lo peligroso que es hacer esto en una superficie de competición dura", sigue Biles con frases que explican y justifican su decisión de dejar la competición para tratar sus problemas psicológicos: "No tengo que explicar por qué antepongo mi salud".

Sigue siendo una incógnita su participación en el resto de ejercicios en los que estaba apuntada, no solo para competir, sino para volver a ser la campeona olímpica y hacer más grande su leyenda como la mejor gimnasta de todos los tiempos.

"No creo que os estéis dando cuenta de lo peligroso que es hacer esto en una superficie de competición dura", sigue Biles con frases que explican y justifican su decisión de dejar la competición para tratar sus problemas psicológicos: "No tengo que explicar por qué antepongo mi salud".

Sigue siendo una incógnita su participación en el resto de ejercicios en los que estaba apuntada, no solo para competir, sino para volver a ser la campeona olímpica y hacer más grande su leyenda como la mejor gimnasta de todos los tiempos.