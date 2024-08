La campeona olímpica de waterpolo Paula Leitón se ha defendido sobre los ataques de 'gordofobia' que recibió en los Juegos Olímpicos de París 2024. En una entrevista en La1, Leitón ha reconocido que se quiere "muchísimo" y quiere a su cuerpo tal y como es a pesar de las críticas que ha recibido.

Así, ha insistido que "es necesario que las personas que no pueden y no son capaces de quererse sepan la diversidad de cuerpos que hay en este planeta". "Es muy importante quererse a una misma", ha añadido.

"Al final he tenido comentarios malos, pero los buenos siempre compensan más y son con los que me quedo", ha comentado la campeona olímpica, quien además ha hecho hincapié en que lo que acaba de conseguir es "un oro olímpico por lo que llevo soñando mucho tiempo, y al final me lo he llevado a casa".