Tras más de 20 años, casi 900 partidos y 51 encuentros disputados con la Selección Española Joaquín Sánchez se ha despedido del fútbol en un partido homenaje en el estadio Benito Villamarín. El partido, emitido por laSexta, ha 'enfrentado' al Betis y a un equipo de futbolistas que han marcado la historia de España como Iker Casillas, Sergio Ramos, Guti, Raúl González, Roberto Carlos, Santi Cazorla, David Albelda o Pepe Reina. Por parte del Betis han participado exjugadores míticos como Capi, Juanito, Cañas, Toni Doblas, Oliveira, Assunçao, Rubén Castro, Sergio León, Denilson o Dani Ceballos.

"No tengo palabras para expresar la emoción de tanta felicidad y cariño de tanta gente", ha confesado un emocionado Joaquín a Josep Pedrerol, que le ha entrevistado en el césped tras el partido y el homenaje, en el que, entre otras cosas, ha actuado Niña Pastori. "Nosotros hemos intentando poner mucho cariño a todo, que los béticos disfrutaran", ha explicado el ya exfutbolista, que ha insistido en que "sin la afición del Betis, esto no hubiera sido posible".

Además, preguntado por Pedrerol sobre lo que le dijo a Guardado cuando le ha sustituido sobre el terreno de juego, Joaquín ha desvelado lo que le dijo al oído: "Que no podía quedar mejor capitán que él, el legado que dejo y que él va a representar, no puede estar mejor representado que con Andrés Guardado". "¿Te has mentalizado para mañana?", ha preguntado Josep Pedrerol a Joaquín, que ha comenzado a llorar al recordarle que este ha sido su último partido.

"No, porque al final por mucho que uno sepa que ha llegado el final, hasta que no llega el momento no se da cuenta de lo bonito que es esto. La cantidad de gente que conoce y las puertas que se te abren", ha explicado el bético. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia.