En una entrevista exclusiva en 'El Chiringuito de Jugones' de Josep Pedrerol, James Rodríguez revivió cómo fue su marcha del Real Madrid, su relación con Zidane, su nueva vida...

El colombiano cree que "los números estaban ahí", pero ve "totalmente respetable" que "cada entrenador tenga sus jugadores". "No sé si hubo feeling o no, pero cada entrenador tiene sus gustos. No sé si fue injusto conmigo, cuando entraba hacía cosas buenas", afirmó James.

Pese a su poca participación con Zidane, James reconoce que el francés sigue siendo "un ídolo" para él: "Como futbolista fue top, tenía mucha calidad y yo admiro a los que juegan bien al fútbol".

Sobre la eliminatoria del Real Madrid ante el PSG en la Champions, James cree que los blancos "eliminarán al PSG" porque "en la Champions el Real Madrid siempre cambia el chip". "Estaría bien una final de la Champions contra ellos", añade.

También tuvo un mensaje para sus críticos, asegurando que entrenaba "el doble" que el resto en el Real Madrid: "No puedo aceptar que se dijese que entrenaba mal, entrenaba mucho, el doble. Tengo la conciencia muy tranquila. Se decían cosas que no eran claras, no eran justos conmigo, querían hacerme daño".