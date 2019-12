Zozulya ha dado una rueda de prensa con la intención de limpiar su nombre después del polémico partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete, que tuvo que cancelarse por los continuos insultos de nazi contra el jugador ucraniano.

Lo primero que quiso defender es que todo "lo que se dice de él no es verdad". Según Zozulya, está situación comenzó cuando trató de fichar por el Rayo: "Cuando firmé el contrato pregunté qué pasaba y me dijeron que era un fascista. Me llamaron así porque yo ayudo a mi ejercito de mi país.", aseguraba el jugador.

Para reforzar su defensa preguntaba "si algún dirigente de un país apoyaría a un nazi", porque "el presidente de Ucrania le apoya".

Zozulya ha querido responder a todas las 'pruebas' que los ultras del Rayo aseguran que demuestran que es fascista. En cuanto a su foto con el marcador 14-88, explicaba que "fue un mini campeonato de partidos benéficos. Me fije que la diferencia era muy grande y me llamó la atención. Por eso hice fotos". A lo que añadía: "Hasta que no llegué a España no sabía que esos números tenían un significado, aunque ahora sigo sin entenderlo".

Sobre las fotos con un arma, habla de la situación que vive su país, y como él ama a su país quería "apoyar a el ejército", aseguraba Zozulya. Además, afirmaba muy seguro que "ser patriota no es delito".

Para finalizar ha querido agradecer el apoyo que le ha brindado el club: "Nunca en mi vida he visto un equipo tan acogedor. Nunca podré agradecerles lo que están haciendo por mí", zanjaba el jugador del Albacete.