Roman Zozulia sigue inmerso en la polémica. Una entrevista a 'Football Hub' levantó innumerables críticas y ahora ha tenido que salir a pedir perdón. "Cuando todo comenzó yo era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi Facebook y me convertí en nazi. Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché pero me dijeron que me gritaron 'comunista'; la gente no se aclara. Pronto dirán que soy maricón", dijo en el citado medio.

Y ahora, en las redes sociales del Albacete Balompié, ha tenido que salir a pedir disculpas. En un vídeo publicado por el club ha salido al paso para asegurar que su intención no era "humillar ni ofender a nadie".

"Me gustaría comentar algo sobre la entrevista a la TV ucraniana que hice en España. Lamentablemente no me he expresado correctamente. Por eso, y ante todo, me gustaría pedir disculpas a mis compañeros de equipo y al Albacete. Todas las palabras que pronuncié no se corresponden a la historia del club y a su escudo. También me gustaría pedir perdón a las personas que se sintieron ofendidas con mis palabras. Mi intención no era humillar ni ofender a nadie. Escucho estas palabras muy a menudo en los campos de fútbol y también creo que hay que eliminarlas del fútbol y del deporte en general. Cada persona elige su camino en la vida y decide cómo vivirla. Nunca en mi vida he manifestado estar en contra de ello. Os pido perdón una vez más. No quería ofender a nadie. Os deseo a todos bondad, salud y felicidad", ha dicho Zozulia.