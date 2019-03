Zidane: "James va a jugar, le veo muy bien"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que no va a "arriesgar" con el portugués Cristiano Ronaldo y que por tanto no estará disponible para el duelo de este domingo ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium (20.45 horas), además de confirmar la baja del galés Gareth Bale y que su idea es "siempre intentar rotar".

"Cristiano no va a viajar con nosotros porque además tiene algo en la garganta, se va a quedar. No está listo y no vamos a arriesgar, y menos con Cristiano", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro, donde destacó que el francés Karim Benzema está "cada día mejor".

Además, el preparador madridista confirmó la baja del galés Gareth Bale. "Ha recibido un golpe fuerte en la cadera. Los jugadores quieren jugar, pero como tenemos muchos partidos no podemos arriesgar con un jugador tan importante. Además, esto es un grupo y lo que tenemos que hacer es que cuando uno tiene algo debe entrar otro. Vamos a pensar en el equipo", indicó.

"Quiero el miércoles a Gareth a 150%, no digo que no sea importante mañana, pero si mañana le dan otro golpe... no lo tengo diez días o más. Prefiero que esté el miércoles a 200%", prosiguió.

En este sentido, afirmó que nunca va a arriesgar en una temporada tan dura. "Si tengo a Cristiano, Karim y Gareth al 100% la idea es que jueguen ellos, pero no significa que tengan que jugar siempre. Si tengo sólo un partido juegan ellos; como no tenemos sólo un partido y tengo la posibilidad de que jueguen otros no me puedo permitir pasar de eso", aseveró.

El técnico madridista habló también de la incidencia de James Rodríguez. "Mi idea es siempre intentar rotar y que sean todos importantes, que piensen que pueden jugar en cualquier momento. Tengo la suerte de tener una gran plantilla y jugadores importantes. Tienen que jugar todos. Tenemos 60 partidos, vamos a necesitar de todos para cumplir los objetivos", subrayó.

"Está muy bien. James va a jugar, es importante. Lo veo muy bien, pero el año pasado igual. Quiere jugar, como todos, y va a tener sus minutos seguros", añadió sobre el colombiano.

Zidane también alabó al portero Kiko Casilla, que se enfrentará a su exequipo. "Lo de Keylor no puedo decir, está mejor cada día. Con Kiko estoy muy contento, lo está haciendo muy bien; sabíamos que podíamos contar con él, de suplente lo hizo fenomenal y de número uno lo está haciendo fenomenal", relató.

Por otra parte, reconoció que les hace "ilusión" igualar el récord de victorias consecutivas en Liga que ostenta el Barça de Guardiola en la temporada 2010-11.

"Nos hace ilusión. Lo que queremos es seguir mejorando y sumar tres puntos", dijo. "Estoy muy orgulloso, son ellos los que juegan cada tres días y consiguen un rendimiento increíble", manifestó.

Además, bromeó con las declaraciones que en las últimas semanas le califican como un técnico con suerte.

"Sí, pero en general, no sólo como entrenador. He podido jugar al fútbol. He tenido mucha suerte de tener esta vida y seguir mi historia con el Real Madrid. Suerte tengo, luego los resultados son mucho, mucho trabajo. Estamos trabajando todos los días, queremos mejorar, y cuando vemos al equipo jugando y teniendo esta personalidad, que no baja los brazos, estoy muy contento", explicó.

Por último, Zidane destacó la importancia del duelo ante el Espanyol. "Vamos a jugar contra un rival muy bueno, va ser un partido complicado en un campo grande. Nosotros hicimos una buena semana, hay muchos partidos y estamos preparados", concluyó.