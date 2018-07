Zidane: "Es un fracaso clarísimo, me siento muy responsable"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, asumió la responsabilidad de la crisis de su equipo sin opciones en Liga y eliminado por el Leganés en Copa del Rey, exculpó a sus futbolistas y aseguró que es "el responsable del fracaso".

"Después del partido de ida, con la primera parte que hicimos no podemos pasar. Es un resultado lógico porque el adversario ha hecho su partido y nosotros no. Yo soy el responsable del fracaso, estoy muy decepcionado, voy a asumir la responsabilidad de todo pero voy a seguir trabajando. Mañana es otro día, hay que levantarse y pensar en el partido del sábado tras un palo muy duro", aseguró.

Zidane admitió que vivió su peor noche en el banquillo del Real Madrid, pero no dio síntomas de pensar en dimitir y mostró fuerzas para la reacción.

"Estoy enfadado conmigo, no con mis jugadores que lo intentan, corren, que a lo mejor están mal y tienen una parte de culpa porque están en el campo pero soy el responsable. A lo largo de 90 minutos tenemos que cambiar las cosas y no hemos podido. La culpa es de todos, pero soy yo el responsable".

Con el partido en contra, Zidane no pudo tirar de jugadores como Gareth Bale, Cristiano Ronaldo o Marcelo que estaban en la grada. No se arrepintió de la decisión que tomó.

"Asumo lo que hago. Algo ha pasado porque ganando 1-0 allí afrontar el segundo partido y como hemos empezado la primera parte me enfada. No lo entiendo. Ahora hay que ver cómo lo vamos a levantar".

"No hay que tirar todo pero hoy es un palo duro porque es una eliminatoria que sabíamos que tiene dos partidos, en el primero hicimos lo que había que hacer pero en tu casa no puedes empezar así, no me lo explico. Soy el responsable, hago un equipo, me he equivocado en muchas cosas que hay que analizar y mañana vamos a ver. Levantarse mañana y pensar en el próximo partido porque no hay más remedio. Es un palo muy duro esta noche que nadie esperaba, yo el primero, pero esto es el fútbol", añadió.

En plena crisis, sin opciones en enero en dos de las tres competiciones grandes, Zidane aseguró que "la solución es seguir trabajando" y su única intención es "seguir trabajando como siempre".

"Es difícil porque tras dos resultados positivos y un partido de ida que ganas defendiendo bien, hoy ha sido todo lo contrario. El rival te mete en dificultades. Vamos a seguir porque esto lo tenemos que cambiar. Hoy es un fracaso para mí", confesó.

Molesto con la primera parte de su equipo, el técnico francés lamentó las ocasiones perdonadas. "Tuvimos ocasiones para hacer goles en la segunda parte y no los hicimos. De la primera parte estoy muy decepcionado. Tenemos que pensar en dar más porque todo lo que damos ahora no es suficiente. Lo vamos a intentar".

Entiende Zidane que su puesto no está asegurado y que todo se lo juega a una carta ante el PSG en Liga de Campeones.

"Soy el responsable de esto, el entrenador. Tengo que encontrar soluciones y no lo hago con regularidad. Tengo que asumir la situación, siempre voy a pelear, a seguir trabajando, voy a buscar cosas para que el equipo esté más eficiente y nada más".

"Por supuesto nos jugamos todo en Champions. Hemos perdido la Copa y estamos muy lejos de la Liga. Los objetivos no son los que habíamos planeado a principio de temporada, quedan partidos por jugar y solo podemos pensar en los que nos quedan para asumir esta situación preparando el partido del PSG", sentenció.