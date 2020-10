El Real Madrid venció este miércoles al Real Valladolid en el estadio Alfredo Di Stéfano gracias a un solitario gol de Vinicius Jr. en la segunda parte. A pesar de que Zidane alineó a Benzema junto a Jovic, con Isco como escudero, el cuadro blanco tuvo muchas dificultades para llegar a la puerta de Roberto y meter el miedo en el cuerpo a los vallisoletanos.

Tras su segundo partido consecutivo con titular, no está claro que sucederá con el futuro del delantero serbio. Con Benzema, Mariano y Mayoral disputando un puesto en ataque, uno debe salir, y mucho se ha hablado de la posibilidad de una cesión del ex del Eintracht para que tenga minutos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, la mitad de preguntas dirigidas hacia Zidane fueron sobre la situación y el futuro de Jovic en el Madrid. "Hasta el 5 puede pasar cualquier cosa, no te puedo decir nada más. De momento, Jovic está aquí y es un jugador de la plantilla", es la respuesta casi automatizada de Zidane.

El francés, siempre elegante, no acostumbra a mostrar su enfado públicamente, pero tras la enésima pregunta sobre el punta serbio, que fue la última, Zidane salió de la sala junto al jefe de prensa del club, a quien le dijo: "¡Qué pesado, macho!", refiriéndose al periodista que le había enunciado la última cuestión.

La inquietud de 'Zizou'

Está claro que tanta pregunta sobre el mercado de fichajes y el futuro de sus jugadores enerva a Zidane. Sin embargo, Edu Aguirre reveló en 'El Chiringuito' otro tema que trae de cabeza al técnico galo: el estado de Eden Hazard.

Lesionado de nuevo para las próximas tres semanas, Hazard llegará casi al mes de noviembre sin rodaje, algo que le puede lastrar mucho de cara a la temporada y que trastoca de gran manera los planes de 'Zizou'.

"Zidane sabe que Hazard no está bien y es por eso que le vemos más irritado con las preguntas, gesticulando más que nunca, enfadado e, incluso, dudando cuando habla de Hazard. Me dicen que la preocupación por Hazard es lo que irrita a Zidane", contó Edu Aguirre en exclusiva en el programa.