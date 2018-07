Zidane anuncia su renovación hasta 2020: "Voy partido a partido y año a año"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, sorprendió con sus declaraciones tras empatar a dos tantos ante el Numancia en el Santiago Bernabéu, al asegurar que se marchó "satisfecho a casa", afirmar que tiene "buenas sensaciones" y elogiar el partido hecho por la segunda unidad. "Hicimos un buen partido", dijo Zidane tras empatar ante un equipo de Segunda.

"No es fácil para los jugadores que juegan menos y al final nos ha faltado un poco de gasolina. Tienes un rival que corre hasta el final, pase lo que pase, y si físicamente bajas un poco puede suceder lo que ha pasado. Contento con la actuación de todos los jugadores que tienen pocos minutos, me alegro por la eliminatoria. El partido de ida fue importante".

Fue lo que destacó el técnico madridista, el 0-3 firmado en Soria. "La ida fue clave, hoy al final para los jugadores que juegan menos es difícil, por eso me voy contento con lo que han hecho. La pena es el gol antes del descanso y el gol al final, fuera de eso hemos hecho un buen partido de fútbol".

"Satisfecho" con el partido

"Tengo buenas sensaciones. Estoy contento con la actuación de mi equipo y la eliminatoria porque estamos en cuartos", añadió. En todo momento quiso dejar Zidane un mensaje de optimismo pese al mal resultado.

"Para mi estamos recuperando las cosas y lo vamos a hacer con tranquilidad, sin problema además. Se que todo lo que piensa la prensa, el mal juego y lo que queráis puede ser, pero estamos convencidos de que esto lo vamos a sacar adelante y hoy estoy contento con los jugadores que han jugado menos".

"Me voy satisfecho a casa, entre los dos partidos, y los jugadores también. Son las energías positivas y negativas, cuando llegan las negativas nos cuesta. Ya nos pasó contra el Fuenlabrada que hicimos lo mismo ganando la ida y empatando en casa. No podemos estar contentos pero lo más importante es que los jugadores que juegan menos han hecho un partido serio. Podíamos hacer las cosas mejor y al final hemos bajado físicamente", analizó.

Problema de continuidad

El cambio final de quitar a Borja Mayoral para meter a Casemiro, que costó el empate, admitió Zidane que fue "táctico" y no por molestias del delantero. Pese a tener firmado hasta 2020, Zidane reiteró su intención de replantearse siempre su posición a final de temporada.

"El año pasado fue igual, como siempre voy partido a partido y año tras año, no voy más allá. Disfruto de lo que estoy haciendo, del día a día, pero no me miro como entrenador del Real Madrid en dos años porque aquí no es así y lo sé. Pese a que tenga el contrato no significa nada".

Por último admitió un problema físico de jugadores que no tienen continuidad y hoy jugaron. "No creo que haya falta de ritmo, hay que tener en cuenta al adversario y te puede complicar. Hay que estar muy pendientes al final de cada parte y nos han hecho gol. Hemos podido marcar un segundo gol pero al final hemos perdido el físico. Me hubiese gustado ganar el partido porque lo merecían mis jugadores pero no hay que volverse locos".