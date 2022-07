Este viernes, Joan Laporta soltó la bomba después de un mercado de fichajes frenético para el FC Barcelona: tiene la intención de fichar a Leo Messi.

El dirigente aseguró que de cara a 2023, una vez finalice su contrato con el París Saint-Germain, siente que tiene una "deuda moral" con el argentino y que su ilusión sería que colgase las botas de azulgrana.

Pues bien, parece que los cantos de sirena no llegan solo desde el palco, sino también desde el banquillo.

Su excompañero, amigo y actual técnico culé, Xavi Hernández, así lo ha señalado en la previa del encuentro de pretemporada ante los New York Red Bulls.

"Ahora tiene contrato, es una utopía, vamos a centrarnos en este año. Evidentemente, me gustaría que la etapa de Leo en el Barça no se haya acabado de la manera que acabó y que tuviese una última oportunidad de despedirse como el mejor de la historia. Claro que me gustaría, sí, me gustaría que pasase, pero tiene contrato", ha explicado.

Paralelamente, en relación a las últimas incorporaciones de Lewandowski, Raphinha y Koundé, el de Terrassa se ha mostrado muy contento con el trabajo de la dirección deportiva culé.

"Todo lo que se reforzarse es bueno. Ya dije que debe haber dos jugadores por posición, más este año con Mundial. Necesitamos futbolistas para competir y para ser mejores. Sí, nos queremos reforzar más, cuantos más mejor", ha añadido.