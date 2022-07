A día de hoy, y a pesar de los malabares económicos ejercidos por la dirección deportiva del FC Barcelona para activar diversas palancas y así poder acometer incorporaciones este verano, se antoja difícil imaginar el regreso de Leo Messi al cuadro blaugrana.

Seguro que no será por falta de ganas de ninguna de las dos partes, pero sí por el alto salario que percibe el argentino y que hace ya un año fue el motivo de su marcha de la Ciudad Condal.

El contrato del '10' con el París Saint-Germain finaliza al término de la próxima temporada y, sobre una hipotética retirada de azulgrana, Joan Laporta se ha mostrado muy confiado.

En un acto con ACNUR, el presidente del FC Barcelona ha asegurado que se trata de una "aspiración" personal debido a una "deuda moral" que tiene con Messi.

"Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional. La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya", ha señalado el dirigente culé.

A los críticos que señalan el despilfarro económico del Barça tras varios años de cuantiosas pérdidas y una masa salarial por las nubes, Laporta ha querido mandar un mensaje claro.

"No han calibrado la fuerza del Barça. A los sorprendidos les digo que estamos muy despiertos. Hemos vuelto al mercado. El peso, la fuerza y el valor de una entidad de más de 122 años de historia es mucho. Que estén tranquilos, todavía se pueden sorprender mucho más", ha incidido Joan.