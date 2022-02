Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al partido de este jueves de la UEFA Europa League ante el Nápoles, ha señalado la importancia de esta competición para el FC Barcelona. El técnico catalán asume que el Barça tiene sobre la mesa la opción de quedarse fuera de los puestos que dan acceso a la UEFA Champions League en LaLiga Santander, por lo que es vital para el conjunto blaugrana luchar por ganar la segunda competición más importante en Europa a nivel de clubes.

"Es una oportunidad para nosotros. Tenemos una situación en el club, cuyo objetivo principal es entrar en la Champions. Tenemos dos vías: a través de LaLiga o ganando la Europa League. Es una competición europea y necesitamos al público. Esperamos un gran ambiente. No hemos tenido suerte en el sorteo. El objetivo es llegar lo más lejos posible", señaló Xavi Hernández.

El catalán no se quiere fiar por ser un torneo menor que la Champions, y más cuando se cruzan con un equipo como el Nápoles: "Nos gustaría estar en la Champions, no nos engañemos, da rabia. Pero es una competición europea y hay que seguir creciendo. Lo veo como una oportunidad y los jugadores también. Es un rival que podría ser una eliminatoria de Champions. Hace años nos cruzamos en Champions".

"El Nápoles es un equipo muy compacto con un entrenador muy experimentado, que trabaja bien en la salida de balón y la presión alta. Nos van a complicar, quieren el balón. También se defienden bien en bloque bajo. Tiene futbolistas de alto nivel. Es un equipo de nivel Champions. Podríamos ver esta eliminatoria en la competición grande, que es la Champions", añadió.

Además, no quiere infravalorar la competición: "No es Tercera división. Los rivales son rivales grandes. Los campeones de los últimos años son grandes equipos. Si ganamos esta competición, entramos en Champions, estamos motivados".

No obstante, no se olvidan de LaLiga: "Vamos a por las dos competiciones. Es una eliminatoria sin favoritos. Es un rival complicadísimo, de los más rocosos de la competición. El Sevilla, por ejemplo, tiene más experiencia en la competición. No nos vemos como favoritos, sí candidatos".

Xavi Hernández ya ha sumado más de 100 días sentado en el banquillo culé: "Parece que hayan sido 100 años. Hemos pasado lesiones, Covid, mercado de enero. Sabéis que soy muy culé, que quiero devolver al Barça donde merece y hay trabajo, pero es agradecido. Son situaciones que también te hacen crecer como persona. En el juego, en estos 100 días, hemos mejorado en muchos aspectos. Estamos compitiendo y nos lo muestra, sobre todo, LaLiga. Mejoramos en situaciones, resultados y juego. Estamos creciendo y vamos por el buen camino", destacó.