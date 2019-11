Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, ha hablado con el programa 'Viva la vida', reconociendo que está intentando "buscar una salida" por sus hijas y recordando a su marido, que falleció el pasado 1 de junio en un accidente de tráfico.

"Era muy risueño, muy bromista... Le decíamos cariñosamente que era 'el de las sorpresas'", asegura Noelia. A través de su cuenta de Instagram, ha ido recordando a Reyes.

"Resignación es una triste palabra. Y, sin embargo, es el único refugio que queda", escribía, acompañando ese mensaje con una foto de los dos.

También compartió la estafa que una persona estaba llevando a cabo a través de una falsa cuenta de Instagram, en la que pedía fondos para "ayudar" a la familia después de la trágica noticia. "Jamás hubiese pedido ayuda y mucho menos de esta manera", afirmaba en esa publicación.

Además, compartió la crítica de una usuaria en esa misma red social, que le recriminaba compartir con asiduidad fotografías de su marido: "Voy a intentar tener tacto contigo a la hora de explicarme, el cual tú no has tenido conmigo. No hago daño a nadie recordando a mi marido, al padre de mis hijas, porque lo hago desde mi cuenta personal".