Las redes sociales fueron testigo de un cruce entre Vinicius y Javier Tebas con bastante tensión. El futbolista del Real Madrid es el tercero con más cartulinas amarillas en liga, y el noveno en Europa, y por si fuera poco, en el partido de este domingo ante el Valencia fue expulsado.

Por ello, Vinicius expresó con lástima cómo vivió lo sucedido en Valencia. La estrella del Real Madrid criticó a LaLiga y al fútbol español por los insultos racistas que lleva recibiendo desde que emergió en la capital.

"El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga", destacó en Twitter. "No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera", añadió.

"El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan", concluyó.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

La respuesta de Javier Tebas

Ante esas palabras, el presidente de LaLiga se manifestó en redes sociales. Tebas ya denunció hasta en nueve ocasiones los insultos hacia Vinicius en varios estadios, y por ello se molestó.

"Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste", dijo el máximo mandatario de Liga.

"Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius", indicó Tebas.

Para concluir, dejó este recado al brasileño: "No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos".

Vinicius replicó a Tebas

Tan solo unos minutos después de las palabras de Tebas, Vinicius volvió a salir al paso exigiéndole acciones y medidas. "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme" , expresó.

"Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirlo solo te hace igual a los racistas", acusó.

"No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve", concluyó Vinicius.

Las palabras del futbolista brasileño las 'retuitearon' estrellas como Neymar, Roberto Carlos y multitud de jugadores y exponentes internacionales que condenan la violencia en los campos de fútbol.