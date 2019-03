El 'zasca' de la novia de Fede Valverde: "Llevas el mismo calzoncillo que hace una semana"

La periodista ha vuelto a Argentina para seguir con sus compromisos profesionales después de pasar una temporada junto a Valverde. "Mañana arrancamos la semana y vuelvo a la rutina después de casi un mes con el pegó la vuelta a quilmes", escribió la modelo en su último post de Instagram.

Valverde escribió un comentario 'criticando' su ropa: "Mucho jabón, mucho jabón, pero la remera no te la sacas ni para dormir", escribió el uruguayo haciendo referencia a que Bonino llevaba la misma camiseta en las últimas fotografías de su perfil.

Pero la cosa no quedó ahí y Mina quiso responder de forma pública a su comentario: "Prefiero tener la misma remera y no el mismo calzón que hace una semana como vos, gordo salame", escribía ella en Instagram, finalizando la broma con un "igual me gustas".

