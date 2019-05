Velasco Carballo: "El VAR ha tenido errores, pero estamos contentos con el arbitraje este año"

Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA, realizó su particular valoración del videoarbitraje junto a Juanfe Sanz.

"Estamos contentos con el arbitraje este año, siempre con la humildad de que somos consicentes de que hay cosas que mejorar", indica Velasco Carballo.

¿Se ha hecho todo bien en el VAR?

"No, no se ha hecho todo bien. El VAR ha tenido errores, los aárbitros han tenido errores, los asistentes han tenido errores... Tengo una mala noticia para vosotros porque el año que viene el VAR también tendrá errores porque los árbitros no son perfectos", aseguró Carballo.

¿Cómo actuará el VAR la próxima temporada?

"La intervención del VAR la próxima temporada irá en la línea de las últimas diez jornadas de Liga. La intervención siempre será en algo claro y manifiesto", explicó Velasco Carballo.

¿Hay quién no quiere entender el VAR?

"Hay quién entiende de arbitraje y quién no va a entender nunca de arbitraje. Los árbitros no son perfectos y algunas veces se equivocan", admitió el presidente del CTA.

