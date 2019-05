Undiano Mallenco dice adiós al arbitraje: "Lo que más duele es que te digan cosas por la calle cuando vas con tu hijo"

"Mi padre me decía que estaba loco y ese domingo se acaba el sueño de un niño. Nunca pensé en llegar donde he llegado". De esta forma, Unidano Mallenco resume su dilatada trayectoria en el arbitraje español.

Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', ha viajado a Panpmola para realizar el 'recorrido' por sus años en el arbitraje.

"Nunca pensé en llegar donde he llegado. Mi madre nuncia lo vio mal, pero mi padre puso alguna pega al principio. Los principios fueron complicado. Mis padres iban pocas veces a verme. Lo pasaban mal y preferían estar en casa", reconoce el colegiado navarro.

"Cuando me designaron para mi primer clásico dije 'ufff'. Cuando uno se equivoca está un par de días fastidiado. No me arrepiento de nada, Nunca me he planteado dejarlo", reconoce Undiano.

El árbitro navarro admite que lo peor son las cosas que le dicen por la calle cuando pasea con sus hijos.

"Duele que te digan cosas por las calle. Muchas veces dices: 'lo que hay que agutantar'. Se ha pasado media vida y da pena. Echaré de menos ese olor a hierba", afirma Undiano.

