Cristóbal Soria, colaborador de 'El Chiringuito', contó en exclusiva el enfado mayúsculo que tiene Ivan Rakitic con el Barcelona.

El croata habría dado instrucciones a su agente para que "no reciba ninguna llamada" que tenga que ver con una posible salida del club azulgrana, insistiendo en que "no se va a mover".

"No va a permitir que se le tenga como moneda de cambio para ningún fichaje. Tiene los cinco sentidos en esta temporada, en ganarlo todo, y no sale de su asombro sabiendo como sabe que, en una reunión con el club, les dejó clara su situación, diciendo que no iba a abandonar el club", explica Soria.

Te puede interesar:

Cristóbal Soria y su clara solución para la situación de James con Zidane: "Si yo no te miro, tú no me miras..."