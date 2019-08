El exmédico de la selección de Colombia ha arremetido contra James tras su lesión. "Este muchacho está mal de la cabeza, no se prepara, pasa meses de fiesta en fiesta", afirma.

"Está desenfocado, en vez de estar trabajando para la temporada que venía se fue a arreglarse las cejas", explica el antiguo médico del combinado cafetero.

Además, asegura que su mentalidad le convierte en un jugador inestable. "Es un tremendo jugador, ¿pero con qué sostiene su carrera? Hace un partidito o dos pero al tercero no puede", asevera.

Las palabras del médico han dividido a los colombianos. Sin embargo, Edu Aguirre en 'El Chiringuito' desacreditó al médico, afirmando que "no ha tratado a James en su vida, no le conoce".

Además, el colaborador del programa avanzó que la lesión de James es menos grave de lo que se esperaba y que está completamente comprometido con el Madrid. "Estará entre ocho y diez días de baja", afirmó Edu Aguirre.