Quique Setién está a escasas horas de debutar como entrenador del Barça. Será ante el Granada, en un partido que los culés afrontan con el cántabro en el banquillo tras el despido de Ernesto Valverde después del tropiezo en la Supercopa de España. A pesar de lucir ya el escudo azulgrana, el ex del Betis aún no se cree que vaya a entrenar a los de la Ciudad Condal.

"A veces me cuesta. Hay mañanas en las que me despierto y digo 'hos***, voy a entrenar a estos jugadores'. No es fácil de asimilar", afirmó en rueda de prensa.

Y es que para Setién esto ha sido "un regalo". "Voy a aprovechar cada día que esté aquí hasta que me tenga que ir", dice.

"Parece ser que he caído bien por mi manera de entender el juego", comenta Setién de sus primeros días como entrenador del Barcelona.

Además, deja una cosa clara: "Procuraré que mi equipo juegue bien porque así tendré más opciones de ganar".